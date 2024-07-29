Гладилин: «Спартак» обыграл «Химки» без Соболева, самое главное — микроклимат команды

Российский тренер Валерий Гладилин отреагировал на победу «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ с «Химками» (3:1).

«Перед матчем «Химки» — «Спартак» я говорил, что красно-белые победят, если в команде не будет Соболева, так и случилось. Потому что самое главное — микроклимат команды. Если выходят футболисты, которые не хотят играть, то как они могут победить? В этом ошибка руководителей «Спартака», надо было раньше отдавать Соболева в «Зенит», и тогда красно-белые могли бы обыграть «Оренбург».

«Спартак» переиграл «Химки» по всем позициям, особенно во втором тайме. Красно-белые играли намного сильнее и ярче, отсюда заслуженная победа «Спартака», а у «Химок» не было шансов. Барко прекрасно дебютировал за «Спартак», но ничего удивительного в его игре нет. Это футболист хорошего класса, который владеет ударом и умеет отдавать хорошие передачи. И в матче с «Химками» Барко подтвердил, что он игрок высокого уровня», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.