Экс-тренер «Челси» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от выступления клуба в АПЛ

Бывший главный тренер «Челси» Брендан Роджерс, ныне возглавляющий шотландский «Селтик», поделился ожиданиями от выступления «Челси» в предстоящем сезоне АПЛ.

«Ожидания от «Челси» — это попадание в Лигу чемпионов. Энцо (Мареска) пришёл в команду и находится на той стадии, когда он, очевидно, ещё не знает многих игроков, поэтому он узнаёт всё каждый день на тренировках и в играх.

Достаточно взглянуть на талантов, которыми обладает «Челси», а ведь некоторым из них ещё предстоит вернуться в команду, так что, думаю, они будут стремиться к тому, чтобы быть конкурентоспособными. Они очень хорошо закончили прошлый сезон и теперь хотят сделать шаг вперёд и побороться за место в четвёрке сильнейших. Талант налицо, и я уверен, что Энцо и его персонал будут подталкивать игроков к борьбе за это место», — приводит слова Роджерса журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).