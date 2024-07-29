Агент Захаряна — о травме хавбека: к сезону Арсен будет готов

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии российского хавбека.

«Не переживайте насчёт травмы Захаряна, он восстанавливается. К сезону Арсен будет готов. Такое бывает, и травмы в том числе — идёт подготовительный период и подготовка к сезону», — приводит слова Голубина Sport24.

Напомним, 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.