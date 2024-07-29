Геркус: максимум «Локомотива» — это медали, бороться за титул они не будут

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что железнодорожники в этом сезоне РПЛ бороться за чемпионский титул не будет.

«Динамо» начало бодро, молодцы, справились с непростой ситуацией, отсутствием шести-семи лидеров. Добились результата. Может, не без слабых мест, но сыграли хорошо. Здорово, что они нашли в себе силы и, несмотря на временный отъезд лидеров, продолжили хорошо играть. В случае «Локомотива», они не будут бороться за чемпионский титул с «Зенитом». Если насчёт «Динамо» ещё можно подумать, то максимум «Локомотива» — медали. Команде не хватает качества, опытных игроков, класса. Они строят молодую команду, но это не то состояние, в котором надо заявлять о борьбе за медали», — заявил Геркус в эфире «Матч ТВ».

В субботу, 27 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Динамо» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв из Москвы. Бело-голубые одержали победу со счётом 3:1.

На 13-й минуте полузащитник Лука Гагнидзе красивым дальним ударом вывел «Динамо» вперёд. На 39-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сравнял счёт. На 60-й минуте защитник бело-голубых Милан Майсторович забил второй мяч своей команды. На 85-й минуте форвард «Динамо» Муми Нгамалё установил на табло окончательный счёт.

«Динамо» в первом матче нового сезона РПЛ обыграло воронежский «Факел» со счётом 3:1. В свою очередь, «Локомотив» оказался сильнее «Акрона» (3:2).