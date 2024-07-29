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Булыкин: матч с «Ростовом» будет проверкой, на что «Локомотив» рассчитывает в этом сезоне

Булыкин: матч с «Ростовом» будет проверкой, на что «Локомотив» рассчитывает в этом сезоне
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Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча «Локомотива» и «Ростова» в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

«Если «Локомотив» уберёт детские ошибки в обороне, то это будет команда, которая может претендовать на медали. Было много моментов у ворот «Динамо», которые не забили, но реализация всё равно придёт. Но самое главное — это защита, потому что «Локомотив» в двух матчах пропустил очень много голов. Поэтому с «Ростовом» будет проверкой, на что клуб рассчитывает в этом сезоне. Потому что «Ростов» — сыгранная команда и у них нет таких проблем в обороне, как у «Динамо».

Тем более это Кубок России, где никто не вылетает. Можно поэкспериментировать и поиграть без давления. «Локомотив» — кубковая команда, футболисты должны проявить все лучшие качества, чтобы отлично выступить в этом турнире. Тем более в Кубке легче взять трофей, чем в чемпионате, поэтому к нему нужно отнестись серьёзно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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