Сергей Пиняев нанёс больше всех ударов по воротам в новом сезоне РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев является самым бьющим футболистом в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

19-летний футболист нанёс 13 ударов по воротам соперников за два тура чемпионата. При этом 6 из 13 ударов Пиняев нанёс после сольных проходов (проход с мячом на 5+ метров и затем удар). Отметим, что забить Пиняеву удалось лишь однажды.

Топ-5 игроков по количеству ударов по воротам в РПЛ сезона-2024/2025:

13 — Сергей Пиняев («Локомотив»);

10 — Солтмурад Бакаев («Акрон»);

9 — Константин Тюкавин «Динамо»);

9 — Брайан Мансилья («Оренбург»);

8 — Химми Марин («Оренбург»).

В минувшем сезоне 19-летний Пиняев принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.