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Глушаков: может, кто-то хочет продать Соболева в «Зенит», а предложения вообще нет?

Глушаков: может, кто-то хочет продать Соболева в «Зенит», а предложения вообще нет?
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Российский футболист Денис Глушаков отреагировал на слухи, что нападающий «Спартака» Александр Соболев может перейти в «Зенит». Ранее в СМИ появилась информация, что Соболев в стане красно-белых ведёт себя токсично, демонстрируя желание уйти. В связи с этим Александра отстранили от основной команды.

«Не надо пудрить голову «Спартаку», «Зениту» или ещё кому-то. Нужно определиться, чего ты хочешь. Это моя точка зрения. Но мы не знаем всех закулисных игр – может, там вообще нет предложения от «Зенита», а кто-то хочет продать Соболева в Санкт-Петербург? Надо знать кухню, чтобы как-то комментировать. Я бы не стал наговаривать только на Соболева.

Зобнин заявил, что «Спартаку» нужны только те, кто любит клуб? Зобнин всё правильно сказал. Не надо ходить по кругу – или ты ушёл, или остаёшься, всё остальное – неправильно», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

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