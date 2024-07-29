Вера: Артига мне позвонил, у него был большой интерес

Аргентинский хавбек Лукас Вера рассказал, как состоялся его переход в «Химки», и отметил личную заинтересованность главного тренера подмосковной команды Франка Артиги.

«Франк мне позвонил. У него был большой интерес ко мне. Он мне позвонил во время отпуска. После этого я переговорил с «Оренбургом» об уходе. Мне здесь комфортно. Я не видел центра Москвы, так как живу за пределами города. Но при этом уже многие места знаю, так как уже три года выступаю в России», — приводит слова Веры Metaratings.

11 июля полузащитник Лукас Вера перешёл из «Оренбурга» в «Химки». Об этом объявила подмосковная команда. 27-летний Лукас Вера в минувшем сезоне провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлом сезоне аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач).