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Геннадий Орлов: «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту»

Геннадий Орлов: «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту»
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что московский «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту» в чемпионской гонке нового сезона РПЛ.

«Третьим конкурентом «Зенита» в сезоне наряду с «Динамо» и ЦСКА может стать «Спартак». Я согласен со Станковичем, который сказал: «У нас есть игроки, способные делать разницу на поле и забивать». И Угальде с 14-й попытки забил-таки. И Барко — хорошее приобретение, в первом же матче отличился. Хотя в «Спартаке» бывали такие истории. Ларссон, сын знаменитого футболиста, мне поначалу очень нравился, а потом погас. Это от тренера зависит — он должен создавать такие условия, чтобы футболист совершенствовал свою игру. Ну «Спартак» пусть сам разбирается. У них там всё закрыто. Во всяком случае, игроки у них хорошие. Осталось поставить игру. Бывали случаи, когда футболисты приходили в «Спартак» и начинали хуже играть. Это неправильно, так не должно быть», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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