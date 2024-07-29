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«Краснодар» продлил контракт с Кайо до 2027 года

«Краснодар» продлил контракт с Кайо до 2027 года
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Пресс-служба «Краснодара» в телеграм-канале официально объявила о продлении контракта с 28-летним бразильским защитником Кайо.

Кайо выступает в составе «Краснодара» с 2019 года. За этот период он сыграл 107 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в трёх матчах во всех тунирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

После двух сыгранных туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Краснодар» набрал два очка. «Быки» занимают 10-е место в турнирной таблице. Также «Краснодар» уступил «Зениту» в матче за Суперкубок страны (2:4).

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