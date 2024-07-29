Геннадий Орлов: я и год назад называл Глушенкова лучшим игроком чемпионата России

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об усилениях «Зенита» в летнее трансферное окно.

«Зенит» сделал очень хорошие приобретения. В первую очередь это Латышонок. Вратарь — это же полкоманды. А Глушенкова я и полгода, и год назад называл лучшим игроком чемпионата России. Так и вышло. А тут ему ещё и повезло с партнёрами. В «Зените» ему не надо тратить силы на развитие атаки. Здесь он её продолжает и завершает. Потому что здесь начинают атаку другие футболисты — Барриос, Дуглас Сантос и, конечно, Вендел с Клаудиньо. А с мастерством у Максима всё в порядке. Игра в одно касание — это высший класс в футболе», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.