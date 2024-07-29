Бригада Владимира Москалёва назначена на кубковый матч «Спартака» и «Динамо»

На официальном сайте РФС появились судейские назначения на матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
30 июля (вторник)
«Рубин» – «Акрон»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Вера Опейкина, АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Алексей Тюмин.
«Локомотив» – «Ростов»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Сергей Каруненко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Амелин, АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.
«Зенит» – «Факел»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Сергей Иванов, АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мартынов.
31 июля (среда)
«Химки» – «Оренбург»: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Филипкин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Карасёв, АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.
«Спартак» – «Динамо» Москва: судья – Владимир Москалёв; помощники судьи – Роман Усачёв, Алексей Лунёв; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Колобаев.
«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Кирилл Большаков, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Андрей Фисенко, АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Александр Гвардис.
«Краснодар» – ЦСКА: судья – Артём Любимов; помощники судьи – Михаил Иванов, Станислав Попков; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Буланов, АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Олег Соколов.
1 августа (четверг)
«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: судья – Сергей Цыганок; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Артур Фёдоров, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Бутенко.