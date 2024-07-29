БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бригада Владимира Москалёва назначена на кубковый матч «Спартака» и «Динамо»

Бригада Владимира Москалёва назначена на кубковый матч «Спартака» и «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

На официальном сайте РФС появились судейские назначения на матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

30 июля (вторник)

«Рубин» – «Акрон»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Арам Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Вера Опейкина, АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Алексей Тюмин.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Сергей Каруненко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Амелин, АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Факел»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Сергей Иванов, АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мартынов.

31 июля (среда)

«Химки» – «Оренбург»: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Филипкин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Карасёв, АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Динамо» Москва: судья – Владимир Москалёв; помощники судьи – Роман Усачёв, Алексей Лунёв; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Колобаев.

«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Кирилл Большаков, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Андрей Фисенко, АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Артём Любимов; помощники судьи – Михаил Иванов, Станислав Попков; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Буланов, АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Олег Соколов.

1 августа (четверг)

«Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: судья – Сергей Цыганок; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Артур Фёдоров, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Бутенко.

Материалы по теме
«Театр одного актёра». Матч «Спартака» испортило скандальное судейство Казарцева
Эксклюзив
«Театр одного актёра». Матч «Спартака» испортило скандальное судейство Казарцева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android