«ПСЖ» запросил информацию у «Баварии» по переходу Киммиха — источник

«ПСЖ» связался с «Баварией» по поводу трансфера 29-летнего полузащитника клуба и сборной Германии Йозуа Киммиха, сообщает журналист Санти Ауна в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, парижскому клубу теперь известны запрашиваемая цена немцев и финансовые запросы самого игрока. Сообщается, что «Бавария» действительно открыта к продаже Киммиха.

Считается, что возможный переход игрока сборной Германии не противоречит трансферу полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша, этот переход будет завершён.

Напомним, в минувшем сезоне Киммих принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн. Действующее трудовое соглашение Йозуа Киммиха с «Баварией» рассчитано до июня 2025 года.