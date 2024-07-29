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Геннадий Орлов: в ЦСКА хотели завести игрока без Николича, а он не пустил

Геннадий Орлов: в ЦСКА хотели завести игрока без Николича, а он не пустил
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Геннадий Орлов, известный комментатор и журналист, высказался о московском ЦСКА.

«ЦСКА — это скрытый джокер сезона. Николич — молодец. Когда он пришёл в команду, клуб уже договорился без него одного игрока пригласить. Агенты работают, пишут: «Такой игрок!» А Николич знает этого футболиста. И он сказал: «Нет-нет, не надо. Этот игрок уже остановился в росте». И закрыл тему, не пустил его. И сейчас состав ЦСКА выглядит очень прилично, скамейка появилась, плюс Файзуллаев вернётся с Игр. И видно, что тренер наладил дисциплину. ЦСКА навяжет борьбу «Зениту», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После двух туров нового сезона Российской Премьер-Лиги армейцы набрали четыре очка. Они занимают третье место в турнирной таблице.

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