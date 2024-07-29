Геннадий Орлов: «Локомотив» продал лучших игроков, а дальше-то что?

Геннадий Орлов, известный комментатор и журналист, высказался о московском «Локомотиве».

«Локомотив» — это вообще удивительная история. Клуб же всё время до этого сезона ставил амбициозные задачи. Для чего приглашали десант из Германии? Чтобы выиграть чемпионат России. А сейчас у них какие амбиции? На что рассчитывают? Они продали лучших игроков, а дальше-то что? Они говорят: у нас новая стратегия. А болельщикам как быть и на что рассчитывать? За что будет бороться «Локомотив»? Состав у них явно недоукомплектован. Когда продают игроков, на их место нужно покупать других, не менее хороших. А они решили сэкономить. И пока не просматривается там команды, способной бороться за призовые места», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После двух туров нового сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники набрали три очка. Они занимают шестое место в турнирной таблице.