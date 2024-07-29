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Сёмин — об игре «Спартака» в начале сезона РПЛ: все их матчи будут серьёзной проверкой

Сёмин — об игре «Спартака» в начале сезона РПЛ: все их матчи будут серьёзной проверкой
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о качестве игры «Спартака» после матча с «Химками» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«Спартак» — это команда более высокой квалификации, чем «Химки», поэтому закономерно выиграли. У москвичей есть хорошие игроки, из которых нужно сделать команду. Барко отлично себя проявил, Бонгонда замечательно сыграл с «Химками». Результаты будут зависеть именно от этого.

Предстоящий матч с «Динамо» станет серьёзной проверкой «Спартака» на прочность? А разве игра с «Оренбургом» не была серьёзной? Москвичи не прошли эту проверку, но все матчи «Спартака» будут серьёзными», — приводит слова Сёмина Metaratings.

После двух туров чемпионата России московский «Спартак» имеет на своём счету три очка. Красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице. «Химки», у которых одно очко, занимают 13-ю строчку.

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