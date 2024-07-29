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Динияр Билялетдинов: сожалею, что Глушенков ушёл в «Зенит»

Динияр Билялетдинов: сожалею, что Глушенков ушёл в «Зенит»
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Чемпион России в составе «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о переходе нападающего Максима Глушенкова из стана железнодорожников в «Зенит».

«Максим забивает, позиция для него комфортная, тем более что команда всегда в атаке находится. «Зенит» известен своим атакующим потенциалом, в коллектив влился без проблем, дальше будем смотреть, хотя результативность, конечно, впечатляет. Конечно, сожалею, что он ушёл в «Зенит», хотелось бы видеть его в «Локомотиве», но это футбол», – приводит слова Билялетдинова ТАСС.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). За новую команду Максим успел забить пять мячей в трёх играх.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу.

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