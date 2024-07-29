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Экс-игрок «Краснодара» Синицын: тренерский штаб ищет возможность сделать ребят злее

Экс-игрок «Краснодара» Синицын: тренерский штаб ищет возможность сделать ребят злее
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Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался об игре команды в начале сезона Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Тяжелый старт для «Краснодара». Не знаю, с чем это связано. «Ахмат» всегда был тяжелым соперником на выезде. Дома с «Динамо» Махачкала, возможно, имела место быть некая недооценка. Не ожидали такого первого тайма.

Кордоба внёс бы какой-то свой вклад, но нужно отталкиваться от уровня игры. Ладно бы было много моментов и не забивали. Но в такой игре «Краснодара» зон впереди было не много, Кордобе тоже было бы сложно что-то сделать. Тренерский штаб ищет возможность раскрепостить ребят, сделать их злее. Видео много проиграной борьбы.

Надеюсь, что со временем «Краснодар» разыграется. Команда не так сильно поменялась относительно прошлого сезона, с Кордобой добавится вариативность в атаке. Надеюсь, тренерский штаб найдёт ключи к тому, чтобы Краснодар заиграл полными красками», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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