Тарханов: «Краснодару» надо уже выигрывать, но ЦСКА не уступает им по уровню

Экс-игрок ЦСКА Иван Таранов высказался о предстоящем матче армейцев с «Краснодаром» в стартовом туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Пари НН» имел моменты в матче с ЦСКА. Но если у команды выше уровень мастерства, то она забивает, а если меньше, то не получается отметиться голами. Можно привести пример в качестве махачкалинского «Динамо», которое в первом тайме с «Краснодаром» могло забить три-четыре мяча, но матч закончился со счётом 0:0. Должно быть сочетание обороны и атаки. Надёжность в обороне и реализация голевых моментов.

«Краснодар» провёл безобразный первый тайм в матче с «Динамо» Махачкала, махачкалинцы должны были выигрывать эту игру. Во втором тайме «Краснодар» владел мячом и имел преимущество, но моментов не создал. Я считаю, что ЦСКА не уступает по уровню игроков «Краснодару», тем более «быки» не смогли у себя обыграть Махачкалу. Но в Краснодаре будет какое-то напряжение, ведь «быкам» уже надо выигрывать», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.