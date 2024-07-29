«На месте Чалова не поехал бы в ПАОК». Экс-игрок ЦСКА Радимов — о возможном трансфере

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов высказался о возможном продолжении карьеры нападающего клуба Фёдора Чалова в греческом ПАОКе.

«Если «Севилья» — это, конечно, замечательная история. Если ПАОК… Ну у него же было в своё время предложение от «Кристал Пэлас», но его не отпустили, хотя клуб мог хорошо заработать. На месте Чалова я точно не поехал бы в ПАОК, я бы подождал, сыграл в РПЛ, заявил о себе здесь, потому что скауты российскую лигу тоже смотрят. И дождался бы предложения из Испании. Если «Севилья» — просто замечательно, я только думаю, что там ему тяжело будет пробиться в состав. Если Захаряну дали время на адаптацию, то Чалов — постарше, от него будут требовать здесь и сейчас», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.