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Александр Тарханов: нельзя было отменять гол «Химок» в матче со «Спартаком»

Александр Тарханов: нельзя было отменять гол «Химок» в матче со «Спартаком»
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о матче между «Химками» и «Спартаком» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«Спартак» в матче с «Химками» забил хорошие голы, но была равная игра. У «Химок» были моменты, но забили один мяч. Я считаю, что нельзя было отменять забитый гол «Химок», там не было фола. А после этого гола непонятно, как бы повернулась игра.

Барко создал несколько хороших моментов, и видно, что футболист с хорошим дриблингом и ударом. Ну а также он великолепно исполнил штрафной удар», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После двух туров чемпионата России московский «Спартак» имеет на своём счету три очка. Красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице. «Химки», у которых одно очко, занимают 13-ю строчку.

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