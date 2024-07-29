Александр Тарханов: нельзя было отменять гол «Химок» в матче со «Спартаком»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о матче между «Химками» и «Спартаком» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» в матче с «Химками» забил хорошие голы, но была равная игра. У «Химок» были моменты, но забили один мяч. Я считаю, что нельзя было отменять забитый гол «Химок», там не было фола. А после этого гола непонятно, как бы повернулась игра.

Барко создал несколько хороших моментов, и видно, что футболист с хорошим дриблингом и ударом. Ну а также он великолепно исполнил штрафной удар», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После двух туров чемпионата России московский «Спартак» имеет на своём счету три очка. Красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице. «Химки», у которых одно очко, занимают 13-ю строчку.