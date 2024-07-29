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Инвестор «Химок» Садыгов: «Спартак» даже жалко, надо было дать возможность им взять очки

Инвестор «Химок» Садыгов: «Спартак» даже жалко, надо было дать возможность им взять очки
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Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов сказал, что «Спартак» больше хотел победить в матче 2‑го тура РПЛ, который завершился со счётом 3:1 в пользу красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«Команда произвела хорошее впечатление. «Спартаку» вчера победа нужна была больше. Это народная команда. Не хочется, чтобы их лихорадило. На них все накинулись, их даже жалко. Надо было дать возможность взять три очка. Но во втором круге мы точно вернём должок. Уверен, что у них в гостях мы точно заберём три очка», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

28 июля состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Спартак» одержал уверенную победу со счётом 3:1.

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