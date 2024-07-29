Орлов: у «Зенита» в августе — «Ростов», «Динамо» и «Спартак» — это очень интересно

Геннадий Орлов, известный комментатор и журналист, высказался о «Зените».

«Зенит» очень хорошо подготовился к новому сезону. В весенней части он с большим трудом, в последний момент, но всё же добился победы и показал, что он силён. А сейчас игроки набрали физическую форму — и посмотрите, какие три матча выдали: сначала в Суперкубке, а затем и в РПЛ. 12 забитых мячей говорят о многом.

Конечно, я ожидал, что в Казани борьба будет упорнее. В 1-м-то туре «Рубин» хорошо играл, а во 2-м на своём поле что-то не рассчитали. Но такой «Зенит» трудно остановить. Всё-таки мы играем так, как позволяет соперник. А «Рубин» — позволял. Нужно было плотнее опекать, прессинговать, но вот посмотрим, что будет дальше. Третий матч у «Зенита» – с «Ростовом». А потом — «Динамо», «Спартак». Такие три матча в августе — это очень интересно», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.