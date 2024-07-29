«Оренбург» объявил о трансфере защитника из «Галатасарая»

21-летний левый защитник «Галатасарая» Казымджан Караташ, выступавший в прошлом сезоне за «Анкарагюджю» на правах аренды, перешёл в «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Караташ будет выступать на составе «Оренбурга» на правах свободного соглашение. Условия сделки не раскрываются. При этом ранее инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщал, что между сторонами будет заключено бесплатное арендное соглашение.

Караташ выступает за «Галатасарай» с 2022 года. В минувшем сезоне защитник играл за «Анкарагюджю». Всего в прошлом сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Галатасараем» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.