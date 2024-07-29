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Джанашия: у «Локо» играет много молодёжи, отсюда детские ошибки в матче с «Динамо»

Джанашия: у «Локо» играет много молодёжи, отсюда детские ошибки в матче с «Динамо»
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Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о матче железнодорожников с московским «Динамо» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гагнидзе – 12'     1:1 Воробьёв – 39'     2:1 Майсторович – 59'     3:1 Нгамалё – 85'    

«У «Локомотива» в матче с «Динамо» случились детские ошибки, потому что в команде играет много молодёжи. Но в этом нет ничего страшного. Молодым игрокам надо привыкнуть к команде, а потом они соберутся и всё будет нормально», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На 13-й минуте полузащитник Лука Гагнидзе красивым дальним ударом вывел «Динамо» вперёд. На 39-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сравнял счёт. На 60-й минуте защитник бело-голубых Милан Майсторович забил второй мяч своей команды. На 85-й минуте форвард «Динамо» Муми Нгамалё установил на табло окончательный счёт.

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