Джанашия: у «Локо» играет много молодёжи, отсюда детские ошибки в матче с «Динамо»

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о матче железнодорожников с московским «Динамо» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

«У «Локомотива» в матче с «Динамо» случились детские ошибки, потому что в команде играет много молодёжи. Но в этом нет ничего страшного. Молодым игрокам надо привыкнуть к команде, а потом они соберутся и всё будет нормально», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На 13-й минуте полузащитник Лука Гагнидзе красивым дальним ударом вывел «Динамо» вперёд. На 39-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сравнял счёт. На 60-й минуте защитник бело-голубых Милан Майсторович забил второй мяч своей команды. На 85-й минуте форвард «Динамо» Муми Нгамалё установил на табло окончательный счёт.