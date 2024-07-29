Арбитр Федотов заявил, что Евгеньев не заслужил второй жёлтой карточки в игре с «Ростовом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 2-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» (1:3).

«На матче работал Кукуляк – и он, как обычно, в своём репертуаре. Много бегал, передвижения в целом хорошие, как и выбор позиции, но не показывал очевидные карточки. Например, игроку «Крыльев» на 18-й минуте за грубую игру, и на 41-й – тоже футболисту «Крыльев», но уже за откровенную симуляцию. Плюс в целом он принимает решения по карточкам долго – а по рекомендациям, если арбитр необоснованно долго показывает карточки, то следует снижать оценку.

Интересный момент со второй карточкой Евгеньеву. Тут любопытно, как происходила коммуникация судей, исходя из этого, возможно, ответственность за это решение перенесут на второго ассистента – Ковалёва. Карточка (вторая жёлтая) показана за срыв перспективной атаки рукой. Но тут не было срыва перспективной атаки, это обычный фол. За игру рукой наказывают карточки в двух случаях – когда забивается гол и когда срывается перспективная атака. Тут не было ни того, ни другого. Тут интересно, подсказал ли про карточку ассистент, но мы с вами опираемся на трансляцию, переговоров судей не слышим, так что оценку снижаем Кукуляку», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.