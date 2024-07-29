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Аршавин назвал Глушенкова самым ярким российским игроком, которого приобрёл «Зенит»

Аршавин назвал Глушенкова самым ярким российским игроком, которого приобрёл «Зенит»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию и экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о трансфере нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива» в санкт-петербургский клуб.

— Глушенков — лучший трансфер клуба за последние годы?
— Лучший или не лучший, но «Зенит» делал хорошие трансферы, иначе он бы не был на вершине. Просто многие футболисты хотят в «Зенит». Может быть, это самый яркий российский игрок, которого удалось приобрести.

— Максим не вызывался в сборную, несмотря на топовый сезон в «Локомотиве». Сейчас вопрос должен закрыться?
— В сборную его вызывали, но у него были то травма, то другая причина другого сбора. Сейчас с такой игрой, думаю, он будет вызываться, и, скорее всего, в первых 11 игроках, — приводит слова Аршавина Sport24.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). За новую команду Максим успел забить пять мячей в трёх играх.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу.

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