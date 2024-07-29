Орлов: «Краснодар» расстроил на старте. Нет игры ни в обороне, ни в середине поля

Геннадий Орлов, известный комментатор и журналист, высказался о «Краснодаре».

«Краснодар» совсем расстроил на старте. Нет игры ни в обороне, ни в середине поля. Ладно, должен подъехать Кордоба. Но полузащитники — Черников, Сперцян — на месте. Но они явно не набрали форму. И потом, от них ушёл Алонсо, хороший центральный защитник. Это проблема для команды. Новый бразилец пока себя не проявил», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

28 июля состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра завершилась со счётом 0:0.