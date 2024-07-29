Агент Дмитрия Стоцкого рассказал, что игрок пока не определился с будущим

Олег Ерёмин, агент защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого, заявил, что его клиент пока не определился с будущим.

«Работаем. Пока нет клуба, который был бы близок к подписанию Дмитрия. Есть варианты, не очень нас устраивающие. Поэтому продолжаем работу», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После завершения минувшего сезона Дмитрий Стоцкий покинул «Пари НН» и оказался на рынке свободных агентов.

34-летний футболист выступал за «Пари НН» с января 2022 года. 18 июня клуб объявил об уходе Стоцкого в связи с истечением срока действия контракта. В прошлом сезоне Дмитрий принял участие в 27 матчах команды во всех турнирах, в которых забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 300 тыс.