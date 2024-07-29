И. Федотов объяснил, почему судья назначил пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Рубином»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 2-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (0:4).

«В целом у Чистякова хорошее судейство, да и игра была несложной, но внимания заслуживает один эпизод – с 11-метровым в ворота «Рубина». Тут очень сложный момент. Сила удара большая, скорость мяча – тоже, плюс расстояние до защитника небольшое. Также важно, что мяч попал в правую руку, которая увеличивала площадь тела, а левая – была прижатой. Ну и ещё одна сложность – ноги защитника «Рубина» были за штрафной, а рука, в которую мяч попал – на линии. Наверное, Чистяков подумал, что мяч попал в левую прижатую руку игрока «Рубина» – поэтому продолжил матч. Но хорошо сработал VAR в лице Мешкова – позвал Чистякова, который поменял решение и верно назначил пенальти в ворота «Рубина». Оценка здесь не снижается, так как эпизод реально тяжёлый», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.