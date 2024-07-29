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Нападающий сборной Германии и «Боруссии» Фюллькруг может стать игроком «Вест Хэма»

Нападающий сборной Германии и «Боруссии» Фюллькруг может стать игроком «Вест Хэма»
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31-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг может стать игроком «Вест Хэма», сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, форвард стал потенциальной целью лондонского клуба.

Напомним, Фюллькруг выступал за сборную Германии на чемпионате Европы — 2024, с которой дошёл до 1/4 финала турнира. Футболист сыграл пять матчей и забил два гола

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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