Глушаков: когда меня звали в «Зенит», Александр Медведев болел за «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева. Ранее функционер опроверг информацию, что Глушакова звали в «Зенит».

– Вы говорили, что могли несколько раз перейти в «Зенит», но затем Медведев опроверг ваши слова: «Возможно, над ним таким образом решили подшутить его агенты».

– Я хорошо отношусь к Александру Ивановичу – виделись, общались, прикалывались. Но на тот момент, когда меня звали в «Зенит», он болел за «Динамо» – все же помнят те самые видеоролики, которые всплывали в интернете. Наверное, на тот момент он ещё не болел душой за «Зенит» (смеётся), – приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Этим летом Глушаков перешёл в «Химки».

Напомним, Денис Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру российский футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении. Денис становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На счету игрока более 300 матчей в РПЛ и 57 матчей в сборной России. Он был участником ЧМ-2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.