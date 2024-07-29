Арбитр Федотов оценил работу Карасёва на игре «Динамо» и «Локомотива»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 2-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Локомотивом» (3:1).

«По рекомендация для арбитров поле делится на зоны ответственности – между главным, ассистентами и резервным. Резервным на этой игре работал Роман Сафьян, и именно он не подсказал Карасёву показать жёлтую карточку за грубую игру. Так что оценка у Сергея не снижается – он управлял игрой и в целом сам сделал её несложной», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 13-й минуте полузащитник Лука Гагнидзе красивым дальним ударом вывел «Динамо» вперёд. На 39-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сравнял счёт. На 60-й минуте защитник бело-голубых Милан Майсторович забил второй мяч своей команды. На 85-й минуте форвард «Динамо» Муми Нгамалё установил на табло окончательный счёт.