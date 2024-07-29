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Арбитр Федотов оценил работу Карасёва на игре «Динамо» и «Локомотива»

Арбитр Федотов оценил работу Карасёва на игре «Динамо» и «Локомотива»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 2-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Локомотивом» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гагнидзе – 12'     1:1 Воробьёв – 39'     2:1 Майсторович – 59'     3:1 Нгамалё – 85'    

«По рекомендация для арбитров поле делится на зоны ответственности – между главным, ассистентами и резервным. Резервным на этой игре работал Роман Сафьян, и именно он не подсказал Карасёву показать жёлтую карточку за грубую игру. Так что оценка у Сергея не снижается – он управлял игрой и в целом сам сделал её несложной», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 13-й минуте полузащитник Лука Гагнидзе красивым дальним ударом вывел «Динамо» вперёд. На 39-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сравнял счёт. На 60-й минуте защитник бело-голубых Милан Майсторович забил второй мяч своей команды. На 85-й минуте форвард «Динамо» Муми Нгамалё установил на табло окончательный счёт.

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