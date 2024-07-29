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Стало известно, за какую сумму «Краснодар» может продать Сперцяна

Стало известно, за какую сумму «Краснодар» может продать Сперцяна
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«Краснодар» готов отпустить в европейский чемпионат полузащитника Эдуарда Сперцяна не менее чем за € 18 млн. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, французский «Ланс» уже сделал первое предложение южанам меньше этой суммы, однако клуб не вышел из переговоров. К Сперцяну также проявляют интерес другие команды из европейских лиг, но официального предложения не было.

24-летний Сперцян выступает за основной состав «Краснодара» с 2021 года. В минувшем сезоне Эдуард принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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