БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» до сих пор не погасили задолженность перед Талалаевым

«Химки» до сих пор не погасили задолженность перед Талалаевым
Комментарии

Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что клуб скоро погасит все задолженности перед бывшим главным тренером команды Андреем Талалаевым.

«Это чисто технический вопрос. Мы должны его закрыть в ближайшее время. Есть налоги, зарплаты и прочее. Все выплаты до копейки мы заплатим, если ещё этого не сделали», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Ранее палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала «Химки» выплатить 51‑летнему специалисту выходное пособие в полном объёме за расторжение контракта.

Этим летом Андрей Талалаев покинул должность главного тренера подмосковной команды.

Талалаев возглавил «Химки» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вылетела из РПЛ, заняв предпоследнее место в сезоне-2022/2023.

Материалы по теме
Гладилин: «Спартак» обыграл «Химки» без Соболева, самое главное — микроклимат команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android