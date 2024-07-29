Радимов — о «Динамо» на старте сезона РПЛ: приход Лунёва добавил уверенности команде

Бывший полузащитник «Динамо», ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре бело-голубых на старте сезона Российской Премьер-Лиги.

— «Динамо» — молодцы! Сколько у них своих воспитанников — диву даёшься! Но дистанция — 30 туров, на ней нужен запас прочности, и он пока мощнее, конечно, у «Зенита». Однако в «Динамо» ещё вернутся игроки из отпуска, которые были на Копа Америка — тогда и посмотрим на этот симбиоз молодости и опыта легионеров. А то, что они не потеряли очков на старте сезона — это замечательно для них и для интриги в чемпионате.

— Да и «Локомотив» был обыгран весьма уверенно...

— Уже говорил и скажу ещё раз — приход Лунёва добавил уверенности команде. Он выручал, тащил, пришла уверенность.

— На ваш взгляд, «Динамо» избавилось от той проблемы первой части прошлого сезона, когда команда блестяще проводила первые таймы, а потом сыпалась и сводила всё к ничьей?

— Стало лучше, они явно добавили в этом плане, потому что этот год, который они боролись за чемпионство, пошёл им на пользу. Уровень команды повышается, и она может уверенно набирать очки там, где раньше бы растеряла. Даже несмотря на то, что у бело-голубых в составе много молодёжи, они уже опытные, с иной психологией — командной, скажем так, когда команда уверена в себе. В данный момент, мне кажется, у «Динамо» такое намечается, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».