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Силкин: надо отдать должное Андрею Лунёву, он спас «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Силкин: надо отдать должное Андрею Лунёву, он спас «Динамо» в матче с «Локомотивом»
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Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на победу бело-голубых над «Локомотивом» (3:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«Динамо» на старте сезона приятно удивляет результатом, но по игре в прошлом матче «Локомотив» был не хуже и создал моментов не меньше, чем динамовцы. Надо отдать должное Андрею Лунёву, который спас «Динамо», но нужно, чтобы прошло время, чтобы оценивать этот трансфер.

Для того, чтобы «Динамо» конкурировало с «Зенитом», надо его хотя бы обыгрывать дома. «Зенит» сейчас на подъёме и на ходу, но никто не застрахован от ям, в которые рано или поздно попадут все команды РПЛ. Главный вопрос, как они выкарабкаются из этих ям», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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