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Защитник сборной Италии Риккардо Калафьори стал игроком «Арсенала»

Защитник сборной Италии Риккардо Калафьори стал игроком «Арсенала»
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22-летний центральный защитник сборной Италии Риккардо Калафьори стал игроком «Арсенала», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Ранее футболист выступал за «Болонью».

Сообщается, что трансфер защитника обошёлся лондонскому клубу в € 42 млн. Контракт с игроком рассчитан на пять лет.

Калафьори выступал за сборную Италии на прошедшем чемпионате Европы в Германии. Игрок провёл три матча на Евро-2024 и сделал одну результативную передачу.

В минувшем сезоне Калафьори принял участие в 37 играх во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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