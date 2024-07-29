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Известна зарплата, которую «Спартак» предлагает Маркиньосу из «Ференцвароша» — источник

Известна зарплата, которую «Спартак» предлагает Маркиньосу из «Ференцвароша» — источник
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«Спартак» продолжает вести переговоры с 24-летним вингером «Ференцвароша» Маркиньосом, сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые предлагают футболисту зарплату в размере € 1,2 млн в год. Сообщается, что «Локомотив» вышел из переговоров по трансферу игрока.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что московский «Спартак» предлагал «Ференцварошу» € 5 млн за переход бразильского нападающего.

24-летний Маркиньос в прошлом сезоне сыграл 48 матчей за венгерский «Ференцварош» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.

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