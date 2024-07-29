«Решил всех задурить». Арбитр Федотов — о судействе Казарцева в матче «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 2-го тура РПЛ между подмосковными «Химками» и «Спартаком» (1:3).

«Тут был бенефис Казарцева. Первый эпизод – гол «Химок». Арбитры на VAR увидели фол в атаке на Умярове, атака шла вертикально. Заболотный в мяч не играл, это фол. Так что гол «Химок» в ворота «Спартака» отменён правильно. Возможно, в поле ему эпизод перекрывали, но вопрос тут не в фоле даже, а в том, что судья устроил цирк при просмотре. Во-первых, зачем так долго смотреть? Во-вторых, игроки не имеют права подходить к монитору при просмотре. Здесь же они подошли, стали что-то кричать, в ответ Казарцев вышел, тоже стал кричать, что чего-то там не слышит, стал махать руками… У судьи для таких эпизодов есть карточки, надо наказывать, а не руками махать.

Теперь к моменту с фолом на Угальде в штрафной «Химок». Эпизод был простой, открытый, Казарцев должен был назначать 11-метровый сам. Но это полбеды. После VAR Казарцев верно назначил пенальти (была подножка). Дальше идёт удар, сейв, удар Угальде с добиванием – сейв. Тут важно, что в момент удара Угальде судья дал свисток на окончание игры. И тут он решил всех задурить. В идеальной ситуации Казарцев должен был дождаться, пока мяч уйдёт за пределы поля, и уже тогда слушать VAR – было ли нарушения со стороны бьющего, вратаря или Угальде. Но тут он дал свисток, затем начал делать вид, что что-то там слушает… Ну так нельзя работать. Если бы «Спартак» забил, а Казарцев закончил тайм – все бы одурели. Если бы «Спартак» забил, Казарцев закончил тайм, но засчитал гол – был бы протест от «Химок». Его реально спасло, что Угальде не забил с добивания.

Казарцеву, который так любит себя показывать, надо запомнить: это ты – для футбола, а не футбол – для тебя. На месте руководства сильно бы наказал его за эту клоунаду. Что касается оценки, то они снижается только за эпизод с неназначенным 11-метровым, в случае с голом «Химок» обзор мог быть перекрыт», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.