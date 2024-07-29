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Килиан Мбаппе в ближайшее время станет владельцем французского клуба — Le Parisien

Килиан Мбаппе в ближайшее время станет владельцем французского клуба — Le Parisien
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе близок к покупке французского футбольного клуба «Кан». Об этом сообщает издание Le Parisien.

По сведениям источника, в ближайшее время Мбаппе станет акционером команды. Отмечается, что свой пакет акций клуба Килиан приобрёл за € 20 млн. Таким образом, нападающий станет владельцем ФК «Кан» с Пьер-Антуаном Каптоном.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Напомним, в детстве Килиан занимался в академии «Кана». Этот французский клуб уже шестой сезон подряд выступает во французской Лиге 2.

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