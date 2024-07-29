Агент: группу, которая стоит за Пиняевым, вынуждают перевести Сергея в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что вингера сборной России и «Локомотива» Сергея Пиняева пытаются убедить перейти в «Спартак».

«Я знаю точно, что сейчас группу, которая стоит за Пиняевым, вынуждают перевести его в «Спартак». Ну как вынуждают – сыплют такие деньги, что это называется «вынуждают», – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Ранее Гурцкая сообщил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев может перейти в «Локомотив» в обмен на Сергея Пиняева.

Напомним, действующее трудовое соглашение 19-летнего Сергея Пиняева с московским «Локомотивом» рассчитано до декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера железнодорожников в € 8 млн.