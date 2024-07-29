Дмитрий Сенников: Кубок России стал интереснее

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче Пути регионов в Кубке России между железнодорожниками и «Ростовом».

«Локомотив» в матче с «Ростовом», играя на своём поле при своих болельщиках, попробует найти свой футбол. Может быть, произойдут какие-то изменения, но ротация точно будет, потому что 1-й тур группового этапа Кубка России особо сильно не решает. Я думаю, что «Ростов» после матча с «Крыльями Советов» даже домой не заезжал и сразу поехал в Москву.

На мой взгляд, Кубок России стал интереснее, потому что многие команды производят не сильно большую ротацию. Понятно, что «Локомотив» будет играть только на победу, а «Ростов» после двух матчей чувствует себя спокойнее. Поэтому будет раскованный футбол с отрезками, так как не уверен, что хватит сил поддерживать темп все 90 минут. Однако в обеих командах есть исполнители, который себя проявят», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.