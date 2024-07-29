«Тоттенхэм» связался с агентом игрока «Ювентуса» Кьезы для обсуждения трансфера — источник

«Тоттенхэм» связался с представителем нападающего «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезы для трансфера, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, лондонский клуб заинтересован в переходе футболиста в это трансферное окно. Сообщается, что переговоры между «Тоттенхэмом» и агентом игрока уже начались, но конкретики пока нет.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Кьеза провёл на поле 2512 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.