Тренер «Арсенала» Артета поделился мнением о трансфере Калафьори из «Болоньи»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о переходе центрального защитника сборной Италии Рикакардо Калафьори в лондонский клуб из «Болоньи».

«Мы приветствуем Риккардо и его семью в «Арсенале». Это отличное приобретение, которое даст нам огромную силу для укрепления обороны. Риккардо — яркая личность с характером, обладающая особыми навыками, которые сделают нас сильнее по дороге к завоеванию главных трофеев. Он уже продемонстрировал значительный прогресс в последних сезонах, выступая как за «Болонью», так и за Италию. Его прогресс в прошлом году был действительно впечатляющим. Мы с нетерпением ждём возможности поработать с Риккардо, интегрировать его в команду и поддерживать его в последующие годы», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, сегодня, 29 июля, «Арсенал» объявил о переходе Риккардо Калафьори в стан «канониров».

Калафьори выступал за сборную Италии на прошедшем чемпионате Европы в Германии. Игрок провёл три матча на Евро-2024 и сделал одну результативную передачу.

В минувшем сезоне Калафьори принял участие в 37 играх во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.