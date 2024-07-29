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В «Оренбурге» высказались о переходе защитника «Галатасарая» Караташа в клуб

В «Оренбурге» высказались о переходе защитника «Галатасарая» Караташа в клуб
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о переходе в клуб защитника Казымджана Караташа из «Галатасарая».

— Мы искали игрока на эту позицию. Караташ нам понравился и подошёл под наши возможности. Он должен усилить нашу команду.

— Есть ли у «Оренбурга» право выкупа?
— Это детали договорённости между клубами, не хотелось бы их разглашать, — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 29 июля, «Оренбург» объявил о трансфере турецкого защитника Караташа на правах аренды.

В минувшем сезоне защитник играл за «Анкарагюджю». Всего в прошлом сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Галатасараем» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.

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