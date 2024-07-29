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Сенников: «Акрон» на старте благодаря эмоциям может хорошо зацепиться за РПЛ

Сенников: «Акрон» на старте благодаря эмоциям может хорошо зацепиться за РПЛ
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об «Акроне».

«Первые туры показали, что все команды, которые вышли из Первой лиги, играющие и с ними никому не будет просто. Интересно, сможет ли «Акрон» выдержать все 30 матчей и как они будут играть на стадионе в Самаре, где не будет столько зрителей, сколько было на их домашней арене. Наверное, будут полупустые трибуны. «Акрон» закончил позже всех чемпионат и на эмоциях показывает хороший футбол. Я думаю, тольяттинцы на старте могут хорошо зацепиться за РПЛ, но уже потом будет сложнее», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, клуб из Тольятти имеет на своём счету три очка после двух стартовых туров Российской Премьер-Лиги. Он занимает седьмое место в турнирной таблице.

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