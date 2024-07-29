Андреев: девушка, которая написала заявление на Томпсона, живёт с ним в Оренбурге

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о полузащитнике команды Хорди Томпсоне.

«Чем закончилась история с новым скандалом Томпсона на родине? Там немного не так все было, как преподнесли в СМИ. Томпсон вернулся, его девушка тоже приехала. Та, которая на него заявление написала. Другой менталитет, посмотрим, как все будет. Она здесь с ним — может, поженятся и проблемы исчезнут. Она с ним живет в Оренбурге сейчас», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В 2023 году чилийцу Томпсону были предъявлены обвинения в домашнем насилии. Его девушка заявила, что футболист избил ее и пытался задушить в ходе ссоры. Суд предоставил Томпсону отсрочку наказания на 6 месяцев под залог.

Напомним, Хорди Томпсон играет за «Оренбург» с 2024 года. Его действующее трудовое соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года.