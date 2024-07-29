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Алдонин: нельзя сказать, что ЦСКА феерит, армейцам будет непросто в Краснодаре

Алдонин: нельзя сказать, что ЦСКА феерит, армейцам будет непросто в Краснодаре
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Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче Пути регионов в Кубке России между армейцами и «Краснодаром».

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар», конечно, начал не очень удачно сезон: проиграли «Зениту» в Суперкубке и две ничьих в РПЛ. В матче с Махачкалой «Краснодар» должен был одерживать победу, хотя было понятно, что «Динамо» просто так не сдастся. У «быков» было преимущество в двух матчах, поэтому не сказал бы, что «Краснодар» сейчас находится в плохой форме. Я думаю, что с каждым туром физическое состояние будет только улучшаться.

ЦСКА — это не «Ахмат» и не «Динамо» Махачкала, а хороший раздражитель для «Краснодара». Поэтому в предстоящем матче обеим командам будет непросто. «Краснодар» на своём поле при своих болельщиках захочет показать хороший уровень игры. ЦСКА же в двух играх не пропустил, это положительная динамика. Но нельзя сказать, что ЦСКА сейчас феерит. Сезон только начался, поэтому нет смысла проводить большую ротацию. Это кубковый матч, и учитывая логистику, думаю, состоятся минимальные изменения», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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