Алдонин: нельзя сказать, что ЦСКА феерит, армейцам будет непросто в Краснодаре

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче Пути регионов в Кубке России между армейцами и «Краснодаром».

«Краснодар», конечно, начал не очень удачно сезон: проиграли «Зениту» в Суперкубке и две ничьих в РПЛ. В матче с Махачкалой «Краснодар» должен был одерживать победу, хотя было понятно, что «Динамо» просто так не сдастся. У «быков» было преимущество в двух матчах, поэтому не сказал бы, что «Краснодар» сейчас находится в плохой форме. Я думаю, что с каждым туром физическое состояние будет только улучшаться.

ЦСКА — это не «Ахмат» и не «Динамо» Махачкала, а хороший раздражитель для «Краснодара». Поэтому в предстоящем матче обеим командам будет непросто. «Краснодар» на своём поле при своих болельщиках захочет показать хороший уровень игры. ЦСКА же в двух играх не пропустил, это положительная динамика. Но нельзя сказать, что ЦСКА сейчас феерит. Сезон только начался, поэтому нет смысла проводить большую ротацию. Это кубковый матч, и учитывая логистику, думаю, состоятся минимальные изменения», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.