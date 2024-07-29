Ерохин: в квалификации Глушенкова при переходе в «Зенит» никто не сомневался

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о новичке сине-бело-голубых Максиме Глушенкове.

— Межсезонье было коротким, но Максим Глушенков как-то вызывающе легко вписался в наш комбинационный стиль игры. Вас это не удивило?

— Нет, он и прошлый сезон провёл на высоком уровне, в его квалификации при переходе в «Зенит» никто не сомневался. К тому же, когда ты попадаешь в коллектив, где тебя окружают другие сильные футболисты, а тренеры умеют в кратчайшие сроки доводить до команды свои требования, становится проще встроиться в игру и уже с первых матчей начать проявлять себя. Это Максим и делает. Надеюсь, продолжит в том же духе, – приводит слова Ерохина пресс-служба сине-бело-голубых.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). За сине-бело-голубых Максим успел забить пять мячей в трёх играх.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу.